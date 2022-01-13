في الدقيقة الأخيرة.. إنتر ميلان يقضي على آمال يوفنتوس ويتوج بطلا للسوبر الإيطالي بعد 12 عاما

في الدقيقة الأخيرة.. إنتر ميلان يقضي على آمال يوفنتوس ويتوج بطلا للسوبر الإيطالي بعد 12 عاما

إيطاليا – حقق إنتر ميلان، الفوز على غريمه يوفنتوس، بنتيجة 2-1، ليتوج بلقب السوبر الإيطالي، بعد مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

وسجل ويستون ماكيني، هدف يوفنتوس في الدقيقة 25، وتعادل لاوتارو مارتينيز من علامة الجزاء في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 120 استغل أليكسيس سانشيز خطأ أليكس ساندرو ليسدد في شباك بيرين، مانحا إنتر ميلان الفوز ولقب كأس السوبر.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن إنتر نجح في رفع لقبه رقم 6 ببطولة السوبر المحلي، كثالث أكثر الأندية فوزا باللقب بعد يوفنتوس (9) وميلان (7).

وأضافت أن النيراتزوري توج بالسوبر الإيطالي، لأول مرة منذ عام 2010، ليكسر جمودا دام 12 عاما.

المصدر: “وكالات”