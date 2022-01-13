كأس إفريقيا.. تحذيرات أمنية تجبر منتخب تونس على عدم مغادرة مقر إقامته وإلغاء تدريباته

كأس إفريقيا.. تحذيرات أمنية تجبر منتخب تونس على عدم مغادرة مقر إقامته وإلغاء تدريباته

الكاميرون – اضطر المنتخب التونسي إلى إلغاء تدريباته امس الأربعاء، بعد تحذيرات من السلطات الأمنية في الكاميرون التي تستضيف النسخة الـ33 من كأس الأمم الإفريقية لغاية السادس من فبراير.

وتلقت بعثة “نسور قرطاج” تعليمات واضحة من السلطات في مدينة ليمبي الكاميرونية، بضرورة الالتزام بالبقاء في مقر الإقامة بسبب الوضع الأمني الخطير في المدينة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، سماع دوي إطلاق نار بمدينة بويا التي تقع في جنوب غرب الكاميرون والتي تستضيف منافسات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وغامبيا.

وبناء على التحذيرات ألغى منتخب تونس حصة إزالة الإرهاق التي تعود على إجرائها بعد كل مباراة.

يذكر أن جماعة انفصالية في مدينة ليمبي، هددت قبل انطلاق كاس أمم إفريقيا، بأنها ستقوم بعمليات إرهابية ضد منتخبات المجموعة السادسة التي تقيم في ذات المدينة.

واعتبر المنتخب التونسي منسحبا من مباراته أمام نظيره المالي في وقت سابق اليوم، بعد مباراة مثيرة لم تعرف نهاية طبيعية بسبب الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي قرر إنهاء المواجهة في الدقيقة 89.

المصدر: وكالات