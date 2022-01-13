كوريا ج – أكد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن الرئيس، مون جيه-إن، سيستغل زيارته إلى دول الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع.

وقال المسؤول الكبير بالمكتب الرئاسي للصحفيين: “تعد الدول الثلاث التي سيزورها الرئيس مون هي دول صديقة تقليدية لنا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي دول ذات أهمية استراتيجية تلعب دورا رئيسيا في استقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية واللوجستيات البحرية”.

وقد قالت كوريا الجنوبية إنها تسعى إلى بيع صواريخها أرض-جو متوسطة المدى المعروفة باسم “M-SAM”، والمسماة أيضا بـ ” تشيون غونغ-2″، إلى الإمارات.

ويشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، تشكل 68% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام.

المصدر: “يونهاب”