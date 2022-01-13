روسيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تتوقع أن يسلم الغرب إليها اقتراحاته بشأن مبادرتها بخصوص الضمانات الأمنية في غضون أسبوع.

وأكد لافروف، في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم الخميس أن المشاورات مع الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن مبادرة الضمانات الأمنية جرت وفقا لتوقعات موسكو، قائلا إن الغرب أثبت خلال هذه الاجتماعات سعيه إلى الهيمنة العالمية.

وذكر الوزير أن المفاوضات الأخيرة أظهرت خطورة التنافس على الصعيد الدولي، مضيفا أن الغرب تبنى خلالها مواقف قاسية ومتصلبة ولم يبد استعدادا لتقديم أي تنازلات إطلاقا، لاسيما فيما يخص طلب روسيا وقف تمدد حلف الناتو شرقا.

في الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أن الشركاء الغربيين طرحوا مواقفهم هذه خلال المفاوضات بطريقة مهنية، لافتا إلى أن ذلك يبعث على الأمل في أن واشنطن ستقيم نتائج هذه الاجتماعات في المستقبل.

وتابع الوزير أن روسيا من جانبها طرحت أيضا رؤيتها بحزم، مضيفا: “كانت لدينا براهين لا يمكن للغرب استخدامها”.

وأشار لافروف إلى أن موسكو في المشاورات بشأن الضمانات الأمنية تعطي الأولوية إلى التفاوض مع الولايات المتحدة وليس الناتو، قائلا إن الحلف يظهر حاليا غياب القدرة التام على التوصل إلى اتفاقات.

وصرح عميد الدبلوماسية الروسية بأن الولايات المتحدة أكدت لموسكو نيتها إعداد حزمة مقترحات خاصة بها ردا على المبادرة الروسية في الأسبوع القادم، بينما تعهد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بإعداد مقترحات من حلف شمال الأطلسي أيضا ومن المتوقع أن يحدث ذلك في غضون أسبوع.

وحذر لافروف من أن روسيا لن تنتظر رد الغرب على مبادرتها إلى ما لا نهاية، قائلا: “نأمل على أي حال في تطبيق الوعود التي تلقيناها في جنيف وبروكسل، حيث تعهدت الولايات المتحدة والناتو بوضع اقتراحاتهم على الورق”.

وتابع لافروف أن روسيا ستحدد تصرفاتها المستقبلية نظرا لكيفية رد الغرب على اقتراحاتها.

المصدر: وكالات