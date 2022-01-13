لبنان.. محتجون يقطعون عددا من الطرق

لبنان.. محتجون يقطعون عددا من الطرق

لبنان – بدأ محتجون بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق اللبنانية فجر اليوم الخميس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأفاد مرسل RT في بيروت بأنه تم إقفال غالبية الطرق الرئيسة في العاصمة اللبنانية بالسيارات والشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما قطع المحتجون جميع الطراق التي تصل بيروت بجميع محافظاط البلاد.

كما تم إقفال المدارس والجامعات في جميع المناطق اللبنانية التزاما بيوم الغضب الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل البري.

وأفادت ​غرفة التحكم المروري​ التابعة لقوى الأمن الداخلي​، بقطع السير على جسر ‎المطار باتجاه السفارة الكويتية، وعلى طريق ‎المطار القديمة باتجاه المطار.

ولفتت إلى “قطع السير على أوتوستراد ​شكا​ بالاتجاهين، بالإضافة إلى قطعه على ​الطريق البحرية​ في المنطقة”.

وأشارت إلى أن “‏السير مقطوع على تقاطع الروكسي باتجاه ​ساحة عبد الحميد كرامي​، وعلى أوتوستراد البالما بالاتجاهين ‎في ​طرابلس​. بالتوازي مع قطعه على تقاطع جامع الامين ‎في ​بيروت​”.

كما أفادت بـ”قطع السير على أوتوستراد ​البداوي​، ومستديرة الدورة، وفي منطقة الصحرا بالشويفات”.

وأمس الأربعاء نفذ محتجون اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار وحاولوا اقتحام المبنى.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية