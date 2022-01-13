الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، امس تراجعا حادا جديدا في مخزونات الخام الأمريكي، للأسبوع السابع على التوالي، في مؤشر على نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 4.6 ملايين برميل إلى 413.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 7 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من ضعفي تقديرات المحللين، الذين توقعوا انخفاضا بنحو 1.9 مليون برميل فقط.

بينما زادت المخزونات الأمريكية من وقود السيارات (البنزين) بمقدار 8 ملايين برميل إلى 240.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وجاءت الزيادة في مخزونات البنزين بفارق كبير عن تقديرات المحللين، الذين توقعوا ارتفاعا بمقدار 2.4 مليون برميل فقط.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 2.5 مليون برميل إلى 129.4 مليون برميل، الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بزيادة 1.8 مليون برميل فقط.

وبينما يعكس انخفاض مخزون الخام نقصا في المعروض، فإن ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات يعكس انخفاض الطلب على الوقود مع تسارع تفشي المتحور “أوميكرون” من فيروس “كورونا”.

وأظهرت البيانات الجديدة أن متوسط استهلاك المصافي الأمريكية من النفط الخام بلغ 15.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بانخفاض 293 ألف برميل عن المتوسط اليومي للأسبوع السابق له.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.1 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، بزيادة 185 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق له.​​​​​​​

الأناضول