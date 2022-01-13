ليبيا – اعتبر المحلل السياسي محمود بن فراج أن عودة ستيفاني ويليامز في منصب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ملف ليبيا إلى البلاد جرَّ الحالة الليبية إلى تداعيات كثيرة وسيناريوهات مفتوحة، منها العودة إلى أوراق لجنة الحوار في جنيف، أو التوافق بين مجلسي النواب والدولة، أو بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، أو أن يتخذ مجلس النواب قرارات أحادية.

فراج وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أعرب عن خشيته من أن كل هذه السيناريوهات ستظل أسيرة نظرة المجتمع الدولي والإصرار على تنفيذها، في حين أن كل تعهدات المجتمع الدولي ومؤسساته لم يطبق منها شيء حتى الآن.