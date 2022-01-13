ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على الخطوة العسكرية الصادرة عن المجالس العسكرية للتنادي مجددًا والاجتماع وتأسيس المجالس العسكرية في ليبيا، موجهًا تحيه لمن وصفهم بـ”الثوار” الذين اجتمعوا في جادوا وأعلنوا هذه الخطوة المنتظرة.

مرغم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه قد نشر من 8-5-2013 دعوة لتشكيل مجلس عسكري موحد “لثوار ليبيا”، ودعوة المؤتمر الوطني العام أن يعين قادته من قادة الثوار الحقيقيين الذين شاركوا في تحرير البلاد وأن يعطيهم الشرعية.

وتابع: “هذه القوة هي المؤتمنة على أهداف فبراير، وما زادتني الأيام إلا يقينًا بتشكيل المجلس وتوحيد القوة، لأن ليبيا بعد ثورة فبراير ورثت وضعًا غير عادي، الجيش الذي شكله القذافي ليس بجيش لا توجد عندهم تربية عقائدية بل يعبدون صنمًا اسمه القذافي، وكانت الشرطة لا تستطيع أن تقوم بمهام الدفاع عن البلاد، بقية هؤلاء الذين حرروا البلاد في كل العالم الجيش الذي يحرر البلاد هو من يمسكها”.

وأكد على أن الجيش سيكون معارض وكانت هناك حساسية من بداية “الثورة” وهناك مؤسسة عسكرية وأعضاؤها كانوا يتحسسون من وجود كتائب الثوار في ذلك الوقت أو المجالس العسكرية، معتبرًا أنه لو وضحت المهام وقننت سيكون هناك فصل كامل ما بين مؤسسة الجيش والقوة العسكرية التي يمثلها المجالس العسكرية، وقانون الحرس الوطني يضمن هذا بتراتبية معينة ونظام معين ويعطيهم صبغة شرعية تقيدهم بنصوص القانون، بحسب قوله.

كما أضاف: “أشد على يد الدبيبة وأحييه لموقفه بعدم صرف أي مرتبات دون توفير البيانات الكاملة، لا أحد على رأسه ريشة، واحد يأتي برقمه الوطني والآخر لا يأتي به، وما الضامن أن يمشي المرتب لمستحقيه، المرتبات تصرف اسميًا باسم الشخص وليس القيادة. حسين القطراني اعتزل ومن ضمن الأشياء قال كيف يطلب الأرقام الوطنية”.

واختتم حديثه بالقول: “العقلية الفيدروقبلية طافية على السطح وشوهت برقة، نحن نحب برقة وهم إخواننا، لكن هذه الفئة القليلة التي تتغذى على العواطف القبلية والجهوية هي من شوهت برقة وأعطت صورة مشوهة بأن هؤلاء لا يبنون دولة. فرصة توقيف المرتبات حتى تأتي الأرقام الوطنية فرصة ليتحرروا من حفتر”.