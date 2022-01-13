ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء بتسجيل 618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 132حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14 بالمئة، من أصل4401 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 608 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 383080حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6785 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5822 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,946,622 والمطعمين بالجرعة الثانية 926,296 والجرعة التعزيزية 2255.