ليبيا – أكدت وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود وصول شحنات من الكتاب المدرسي فعليًا، مشيرةً إلى أنها ستصل بقية المقررات الدراسية تِباعًا لمخازن التعليم.

الأسود قالت في تصريح لمنصة “فواصل” إن المقررات الدراسية لم تتغير، ومادة الإنجليزي تخضع، وفق الخطة التعليمية، إلى تطور طبيعي كل ثلاث سنوات.

ونوّهت إلى أنه في هذا العام جرى تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في الصفوف الخامس والسابع والتاسع تكملة لمنهج العام الماضي، وجُمّدت مادة الحاسوب هذا العام.

وأوضحت أن زيادة عدد العاملين في قطاع التعليم سببها إحالة الموظفين بالشركات المنحلّة إبّان النظام السابق إلى قطاع التعليم، وهم قوة عاملة غير تربوية تشكل عبئًا على التعليم، بحسب قولها.