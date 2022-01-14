اليمن – أشاد التحالف العربي بقيادة السعودية بالانتصارات التي حققتها قوات “ألوية العمالقة” الجنوبية مؤخرا في محافظة شبوة جنوب اليمن، واصفا إياها “بالبطولات”.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة “واس” السعودية: “نثمن بطولات ألوية العمالقة ودعم الأشقاء بدولة الإمارات لحرية اليمن السعيد”.

كما أشار التحالف إلى وجود تقدمات “نوعية” لألوية اليمن السعيد بالجبهات الشمالية وجبهة مأرب، لافتا إلى “التحام ألوية في الجيش اليمني بألوية العمالقة بجبهة مأرب الجنوبية”.

وتمكنت “ألوية العمالقة” الجنوبية خلال فترة وجيزة من استعادة السيطرة على محافظة شبوة وهي وأحدة من أهم المحافظات النفطية والثالثة من حيث المساحة باليمن، من قبضة الحوثيين بعملية عسكرية واسعة سميت “إعصار الجنوب”.

المصدر: RT