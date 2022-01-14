الكاميرون – حسم التعادل السلبي مواجهة السنغال وغينيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.

ولم يتمكن أي من اللاعبين من هز الشباك خلال دقائق المباراة لتنتهي مثلما بدأت من دون أهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة واحدة لكل منهما.

ويتشارك المنتخبان السنغالي والغيني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوزهما في الجولة الأولى على كل من زيمبابوي ومالاوي على الترتيب، وبذات النتيجة بهدف دون مقابل.

ومن المقرر أن يلعب منتخبا زيمبابوي ومالاوي في وقت لاحق اليوم، ويأمل كل منهما أن يجمع أولى نقاطه في البطولة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT