الشرطة الإسرائيلية تستخدم العنف والغاز لتفريق تظاهرة في النقب وتعتقل عددا من الفلسطينيين

الشرطة الإسرائيلية تستخدم العنف والغاز لتفريق تظاهرة في النقب وتعتقل عددا من الفلسطينيين

فلسطين – استخدمت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة حاشدة في مفرق سعوة – الأطرش في النقب، احتجاجا على أعمال التجريف الإسرائيلية والاعتقالات التي تقوم بها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بحسب موقع “عرب 48″، 13 شخصا على الأقل خلال التظاهرة، التي استخدمت فيها الشرطة العنف وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأصيب خلال التظاهرة، العشرات من النساء والأطفال والشبان والشيوخ بحالات اختناق، جراء الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت الشرطة سعوة، وأطلقت القنابل داخل المنازل، ما أسفر عن إصابات ومئات حالات الاختناق بين سكان القرية والمتظاهرين.

كما استخدمت الشرطة طائرة مسيرة، وفرق الخيالة، وسيارة رش المياه العادمة، وأطلقت الرصاص المطاطي، وأصابت 15 متظاهرا بجروح متفاوتة.

وندد المتظاهرون بعنف الشرطة وقمعها للسكان خلال تصديهم للجرافات وأعمال التجريف والتحريش لأراضي الأطرش وسعوة، والاعتقالات التي طالت العشرات من الشبان والفتيات والأطفال.

وطالبوا السلطات الإسرائيلية، بـ”الكف عن سياسات التجريف والهدم ووقف جرافات الهدم التي طالت عشرات المنازل، في الأسابيع الأخيرة، والاعتراف غير المشروط بالقرى مسلوبة الاعتراف”.

وأتت هذه التظاهرة، استجابة لدعوة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في خطوة تصعيدية، ضمن سياق برنامج تجسدي لتحفيز وتجنيد الجماهير للتصدي لمخطط التجريف والتحريش الذي يهدف لتشريد وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف.

المصدر: عرب 48