ليبيا – استقبل النائب الاول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له.

القطراني أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

وأوضح بأن تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الهجرة غير القانونية والإرهاب وتأمين الحدود في ليبيا، تبرز أهميته في أنه سينعكس إيجابًا على أمن المنطقة العربية والأوربية خاصة إيطاليا، وأنه لا بد من التعاون بين البلدين لتحقيق ذلك طبقًا للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الجانبين بالخصوص.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمشاريع إعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحرب والإسراع بفتح القنصلية ببنغازي والتفعيل خطوط الحركة البحرية التجارية.

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