ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني الخميس اجتماعًا مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد أحمد عون.

عون استعرض خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط، سواء من ناحية احتياجات العاملين أو البنية التحتية المتهالكة، بالإضافة إلى توقف الإنتاج بعدد من الحقول لدواعٍ أمنية قاهرة.

بدوره، أوضح القطراني أن قطاع النفط يمثل الشريان الوحيد المغذي للميزانية العامة، بالإضافة إلى بعض الإيرادات الأخرى التي تكاد لا تذكر، لذا من الواجب أن يتم دعم هذا القطاع ومنحه كافة احتياجاته سواء في الصيانات وتبديل خطوط النقل أو بناء خزانات تجميع جديدة لتغطية العجز الحاصل بسبب حرق وتدمير عدد من الخزانات في الأعوام السابقة.

وأكد بأنه يولي اهتمامه بهذا القطاع ويؤكد سعيه لحل كافة الإشكاليات الإدارية والفنية والمالية التي يعاني منها، خصوصًا وأن أسعار النفط تشهد انتعاشًا نسبيًا في الوقت الحالي.