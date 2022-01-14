المغرب يخطط لإنتاج الغاز من حقل بحري في 2024

المغرب يخطط لإنتاج الغاز من حقل بحري في 2024

المغرب – أفادت مسؤولة مغربية، الجمعة، أن المملكة تخطط لبدء إنتاج الغاز من حقل بحري اكتشف حديثا، بحلول عام 2024.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربون والمعادن (حكومي) أمينة بنخضرا، لموقع إخباري تابع للشركة العامة للإذاعة والتلفزة المغربية (رسمي).

وقالت بنخضرا: “تمت برمجة انطلاق إنتاج الغاز في عام 2024، في منطقة التنقيب البحرية ليكسوس الواقعة بالعرائش” في المحيط الأطلسي.

وأوضحت المسؤولة المغربية أن “الغاز المستكشف، سيوجه لإنتاج الكهرباء عبر تغذية محطات القنيطرة والمحمدية أو تاهدارت، ومختلف الصناعات في منطقة القنيطرة (شمال”.

والاثنين الماضي، أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية للطاقة، كشفا بحريا للغاز الطبيعي قبالة السواحل المغربية.

وقالت الشركة في بيان أنها “حققت نتائج إيجابية عمليات الحفر بحقل “أنشوا 2″، قبالة ساحل مدينة العرائش، على واجهة البحر الأطلسي”.

وتملك “شاريوت” 75 في المائة من حقوق أعمال التنقيب، مقابل 25 بالمئة للمكتب الوطني للهيدروكربون والمعادن، وفقا لبيان الشركة البريطانية.

وتوقعت الشركة أن يفوق احتياطي الحقل المكتشف تريليون قدم مكعب.

الأناضول