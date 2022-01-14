الولايات المتحدة – دعت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية، إلى الامتناع عن “المزيد من الاستفزازات” والعودة إلى الحوار، وذلك ردا على تحذيرها من اتخاذ رد فعل أقوى حال فرض عقوبات أمريكية عليها.

ودان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في حديث لوكالة “يونهاب” “إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية”، معتبرا أن “عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي”.

وأضاف المتحدث: “ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والدخول في حوار مستمر وموضوعي”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية، اتهم الولايات المتحدة بمحاولة فرض عقوبات على الشمال لممارسته “حقه المشروع في الدفاع عن النفس”.

وأكد أن “كوريا الشمالية ستضطر إلى اتخاذ رد فعل أقوى”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على 6 شخصيات كورية شمالية في الصين وروسيا “لشرائهم بشكل غير قانوني مواد لبرامج أسلحة كوريا الشمالية”.

هذا وأطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء ما تزعم أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو ثاني اختبار من نوعه في أقل من أسبوع.

المصدر: “يونهاب”