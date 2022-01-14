ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن عودة عقيلة صالح ورئاسته للجلسات تعتبر أمرًا طبيعيًا، لكن النواب يعملون خلال الجلسة المقبلة على توجيه بيان يقضي بإسقاط حكومة الوحدة.

أوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” قال: إن 15 نائبًا وقعوا على البيان على الذي أعلنوا من خلاله براءتهم من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وأنهم لا يتحملون مسؤولية تصرفاتها.

وأضاف أوحيدة: “يطالبون خلال البيان مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة”.

وحدد النائب أهم المهام المحددة كما وردت في البيان، وهي “الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة، وتوحيد المؤسسات، ورفع لمعاناة عن كاهل الشعب، ووقف لفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن”.