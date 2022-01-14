تركيا – بلغت صادرات تركيا عام 2021 في قطاع الإلكترونيات والكهربائيات، 14 مليارا و 176 مليون دولار.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، حققت الصادرات الإلكترونية والكهربائية زيادة بنسبة 28.3 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وكانت الوجهة الأكبر لصادرات الإلكترونيات التركية في 2021 إلى المملكة المتحدة حيث بلغت مليارين و22 مليون دولار، ثم ألمانيا بواقع مليار و290 مليون دولار، ثم فرنسا بـ887 مليون دولار.

كما زادت صادرات تركيا من الإلكترونيات إلى الولايات المتحدة بنسبة 40.3 بالمئة مقارنة بعام 2020 محققة 385 مليون دولار، وكذلك سجلت الصادرات زيادة إلى روسيا بنسبة 34 بالمئة وبلغت 259 مليون دولار.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا من الإلكترونيات إلى دول الاتحاد الأوروبي 6 مليارات و222 مليون بزيادة 29.7 بالمئة مقارنة بعام 2020.

الأناضول