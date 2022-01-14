لبنان – قدمت الحكومة اللبنانية اعتذارها نتيجة “خطأ” أدى إلى وضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات، خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الاستشفائي في بيروت.

وكانت صورة استبدال العلمين أثارت موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون تغريدة على “تويتر”، قالت فيها: “وضع علم الكويت بدل الإمارات. هالشي لا بدو مازوت، ولا دولار، ولا اجتماع الحكومة، ولا طاولة حوار ولا استراتيجية دفاعيّة. بدّو مخّ. للأسف بعض يللي عم بيديروا الدولة اليوم بلا مخّ”.

وقالت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إنه “خلال التحضير لإفتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه”.

وأضافت: “وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى احد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار”.

المصدر: RT