روسيا – ستتم صياغة متطلبات ستقدم لنموذج تجريبي للمروحية الروسية الضاربة من الجيل الجديد بعد عام واحد ونصف العام.

أفادت بذلك وكالة “تاس” الروسية التي قالت إن الخبراء في وزارة الدفاع والصناعة العسكرية الروسية على وشك الانتهاء من مناقشة التفاصيل التقنية الخاصة بتصميم المروحية المستقبلية الجديدة، والمرحلة التالية ، حسب “تاس” هي إحالة المشروع إلى اللجنة الصناعية العسكرية الروسية حيث سيتم إقراره نهائيا.

يذكر أن مدير عام شركة “مروحيات روسيا” أندريه بوغينسكي، كان قد أعلن في نوفمبر الماضي أن المروحية الروسية المستقبلية الضاربة قد يقودها الطيار أو الروبوت، ويعني ذلك أنها يمكن أن تكون مأهولة أو مسيّرة.

وستكون لديها قدرة على الارتباط بالحقل المعلوماتي العام لتحقيق التعاون مع مراكز القيادة الأرضية وطائرات ومروحيات أخرى، بما في ذلك طائرات من دون طيار.

وعلاوة على ذلك فإن كل المروحيات الضاربة المستقبلية يمكن أن تستخدم، حسب بوغينسكي، سلاحا واحدا.

وأشار مدير عام الشركة إلى أن مظهرها الخارجي سيختلف كثيرا عن المظهر الخارجي للمروحيات التي يستخدمها الجيش الروسي في الوقت الراهن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا