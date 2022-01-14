فريق “كاماز ماستر” الروسي يهيمن على منصة التتويج في رالي داكار 2022 للشاحنات

فريق “كاماز ماستر” الروسي يهيمن على منصة التتويج في رالي داكار 2022 للشاحنات

السعودية – احتكر فريق “كاماز ماستر” الروسي منصة التتويج بسباق رالي داكار الصحراوي 2022 لفئة الشاحنات، والذي استضافته السعودية للمرة الثالثة على التوالي بالفترة بين 1 و14 يناير الجاري.

وأحرز الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة “كاماز- ماستر” المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي، بزمن قدره 41 ساعة و37 دقيقة و34 ثانية، متقدما على مواطنيه، إدوارد نيقولاييف (بفارق 9 دقائق و58 ثانية)، وأنطون شيبالوف (بفارق ساعة واحدة و11 دقيقة و11 ثانية).

وهذه المرة الثانية التي يفوز فيها سوتنيكوف بالمركز الأول في رالي داكار الشهير، بعد أن حقق أول انتصاراته في نسخة العام الماضي.

يذكر أن فريق “كاماز ماستر” أحرز المركز الرابع أيضا عن طريق أندريه كارغينوف.

وهذا الفوز هو الـ19 لفريق “كاماز ماستر” في رالي داكار والـ18 في آخر 21 عاما.

المصدر: kamazmaster.ru