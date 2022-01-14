ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشارية بلقاسم قزيط إنه لولا سيف الانتخابات المسلط على رقبة البرلمان لما توافق مع مجلس الدولة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن خارطة المرحلة الانتقالية التي صممت في الصخيرات هي مصممة لعمل مجلس الدولة والبرلمان مع بعض.

قزيط اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أنه في حال لم تكن البعثة الدولية وسيف الانتخابات مسلط على رقاب مجلس النواب سيعود للنغمة الأولى، وهي أنه السلطة التشريعية في البلاد.

ورأى أن التخويف بالانتخابات مهم لدفع البرلمان في المقام الأول ومجلس الدولة من أجل تحريك العملية السياسية.

كما أضاف: “إذا نظرنا لمجلس الدولة هو كان بصراحة دائمًا يتكلم على الدستور والمسار الدستور وضرورة الاستفتاء عليه، البرلمان لم يكون يتعامل مع المسألة الدستورية بأي جدية على الإطلاق، ولكن إذا كنا نرى التجارب السابقة سقف التوقعات يجب أن يكون في أدنى مستوياته لكن الظروف اختلفت، ولا يمكن تقديم شيك على بياض لمجلس النواب في المسار الدستوري الذي لم يكن يحظى بأي أهمية من قبله وكان المعرقل له”.

وبشأن إمكانية إجراء الانتخابات علق قائلًا: “لا اتصور أننا سنصل الانتخابات في يونيو من جديد سواء عن طريق مجلس الدولة والنواب بالوصول لقاعدة دستورية وانتخابات برلمانية في شهر 6 فأعتقد ما زال صعبًا، القصة ليست مسألة توافق الدولة، ولكن مسألة هي التعقيدات الأخرى في مسالة القضاء وغيره، من الممكن إجراء انتخابات برلمانية الشهر القادم، لكن ربطها بالرئاسية أمر صعب بسبب وضع البلاد السياسي والأمني”.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ كيف تقرأ تصريحات ستيفاني وليامز في ظل خفوت دور البعثة؟

سمعت أكثر من صياغة إذا تكلمت بصياغة الجزم وقطعية أعتقد أن هذا مس بالسيادة وهي ممسوسة ومنتهكة، لكن هذا لا يعني التطبيع مع المس بالسياسة، التصريح قدرت ستيفاني أن تقوله قبل شهر ولكن هو رد على لقاء المغرب، حدث اللقاء بين المجلسين وفيه جزء من التفاهمات ومسار دستوري وقليل من الحركة في المناصب السيادية وربما في وقت لاحق الحكومة، هكذا رشح لنا من أخبار وهناك تأويلات وأخبار كثيرة، لكن ليست بالضرورة موثوقة، ستيفاني رد على اللقاء “هذا تأويل شخصي” هي تريد أن تقول لا تذهبوا بعيدًا، ولا يزال مشروع الانتخابات هذا المشروع المدعوم أمميًا راهنًا وجديًا وعند اتفاق مجلسي الدولة والنواب والذي كان عسيرًا وبعيد المنال طيلة الـ 6 سنوات الماضية.

عندما يصبح الاتفاق أمر واقع يصبح هامش مناورة البعثة الدولية ضيق جدًا، ولهذا بالإمكان أن كان هناك اتفاق حقيقي وتوافق والمضي للإمام اعتقد البعثة ليس لديها الكثير لتفعله ولا تستطيع أن تصادر إرادة الجسمين، صحيح الشرعية اضمحلت ومتآكلة وبحاجة للتجديد ولكنها تضل الشرعية التي تحظى بالقليل من التمثيل لليبيين في الوقت الحالي.

الشرعية تدهورت وبحاجة لتجديد رأيت تصريح وشاركت واطلعت عليه في وسائل الإعلام ولا أعرف مدى دقته تقول ستكون هناك انتخابات قبل يونيو وبهذا النص واللهجة القطعية الوثوقية غير مقبول، أعني هذا التصريح مسألة الشرعية متآكلة والليبيين يريدون انتخابات هذا لا خلاف عليها إطلاقًا، لسنا مختلفين أننا نريد انتخابات، بالنسبة لي في رأيي الشخصي نحن بحاجة لانتخابات برلمانية.

س/ ما الدور الذي يمكن أن تلعبه البعثة في ظل تقارب مجلس النواب والدولة وتشكيل لجنة مشتركة مع الدستور؟

يخيل لي تصريح ستيفاني من أجل التقارب ولولا هراوة الانتخابات أو سيف الانتخابات المسلط على رقبة البرلمان لما توافق مع مجلس الدولة على الإطلاق، وبالفعل خارطة المرحلة الانتقالية التي صممت في الصخيرات هي مصممة لعمل مجلس الدولة والبرلمان مع بعض، عندما صدرت القوانين البرلمانية المعيبة صدمت من الكثير من البرلمانيين تكلموا على أن البرلمان أوفى بكل التزاماته، وهذا شيء مخجل، الكثير من الأصدقاء والزملاء تكلموا وتصريحاتهم موجودة. البرلمان لو قبل العمل مع مجلس الدولة في 2016 لكان في 2017 لم يكون هناك لا مجلس نواب ولا مجلس دولة.

البرلمان رفض واليوم يقبل لأن الحق حصحص الانتخابات قريبة ودنوا من الخروج من المشهد، وبالتالي الآن في تقديري قبلوا التوافق إذا تركتهم البعثة الدولية ولم يكن سيف الانتخابات مسلط على رقابهم ستعود النغمة الأولى، وهي أن البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، التخويف بالانتخابات أعتقد أنه مهم لدفع البرلمان في المقام الأول ومجلس الدولة من أجل تحريك العملية السياسية.

أعتقد إذا استمر الضغط على مجلسي النواب والدولة إذا شعروا أن الوقت ضيق وهناك ضغط عليهم في تصوري يمكن أن يتقيدوا في المسار الدستوري، والمسار الذي يتكلمون عليه الآن وهو المناصب السيادية، ولكن إذا شعروا أنهم ليسوا تحت ضغط، إحساسي يقول إنهم سيرجعون للنغمة الأولى التي سمعناها طيلة الخمس سنوات الماضية.

إذا نظرنا لمجلس الدولة هو كان بصراحة دائمًا يتكلم على الدستور والمسار الدستور وضرورة الاستفتاء عليه، البرلمان لم يكون يتعامل مع المسألة الدستورية بأي جدية على الإطلاق، ولكن إذا كنا نرى التجارب السابقة سقف التوقعات يجب أن يكون في أدنى مستوياته ولكن قد تكون الظروف اختلفت، قد تكون البعثة مارست العديد من الضغوط، البرلمان ومجلس الدولة كانوا على وشك المغادرة لو حصلت هناك انتخابات، لكن وجود الرئاسي مع البرلمان هو من أعثر المسار، لهذا قد يكون إحساسهم أن الوقت لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية، قد يحاولون إنجاز بعض الخطوات ولكن لا يمكن تقديم شيك على بياض لمجلس النواب في المسار الدستوري لم يكن يحظى بأي أهمية وهو كان المعرقل في المسار الدستوري.

ما رشح لسمعي ليست هذه المسودة التي يتم الاستفتاء عليها ما زالت هناك بعض الملاحظات بحاجة لتعديل. كيف يتم التعديل هناك مقترح ثلاث أو خمسة من مجلس الدولة، ثلاثة أو خمسة من البرلمان ومن لجنة الدستور، الدستور الجاهز لا يقدم للاستفتاء ولكن الآن بحاجة قليل من الضغط ومن يقبل قاعدة دستورية مصغرة حتى تكون قاعدة للانطلاق للأمام ربما هذا الجهد الكبير الذي مدد في الدستور أن يطاله القليل من التعديل ويكون نقطة الانطلاق.

س/ هل أصبحت المعادلة التركية الروسية والمسارات البديلة لمجلس النواب والدولة ومحاولة الاتفاق على مسار دستوري ربما تمثل دور تكميلي لوساطة البعثة أم أنه مسار موازٍ؟

لا أتصور أننا سنصل الانتخابات في يونيو من جديد، سواء عن طريق مجلس الدولة والنواب بالوصول لقاعدة دستورية وانتخابات برلمانية في شهر 6 أعتقد ما زال صعبًا، المفوضية وصلت لعند إعلان المرشحين وتفجر الوضع لم تستطيع أن تعلن والقضاء مكن المرشحين المطعون فيهم! القصة ليست مسألة توافق الدولة ولكن مسألة التعقيدات الأخرى في مسالة القضاء وغيره، أعتقد أن الانتخابات من الممكن الشهر القادم برلمانية، ولكن ربطها بالرئاسية أعتقد أن هذا ولو كان دولي ربط غير بريء، انتخابات رئاسية أعتقد ليبيا وضعها السياسي والأمني ليبيا غير جاهزة، وفي تقديري لن تكون جاهزة بعد 6 شهور حتى لو اخذت ستيفاني الأمر على عاتقها.

لا نريد أن نحمل ستيفاني وليامز بل نريد أن نضع الامور في نصابها، خارطة الطريق البداية كانت صعبة التنفيذ ومن لما قالوا انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر قلنا الأمر يحتاج لنصف معجزة، وبما أن عصر المعجزات ولى لم يحدث لا نصف ولا معجزة ولم يحدث شيء على الإطلاق حتى تحديد الموعد كان جزافيًا اعتباطيًا لم يستند لأي قراءة للواقع. وأتوقع أن ستيفاني تمارس التخويف حتى يتقدم مسار التوافقات بين المجلسين، ولكن أتوقع صعب أن يكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر 6 ومن الممكن برلمانية في شهر 2.