كأس إفريقيا.. الكاميرون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي برباعية في شباك إثيوبيا

كأس إفريقيا.. الكاميرون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي برباعية في شباك إثيوبيا

الكاميرون – حجز المنتخب الكاميروني أول مقاعد دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا على ملاعبه، بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 4-1 امس الخميس.

وفي افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات قلب المنتخب الكاميروني تأخره بهدف إلى فوز عريض بنتيجة 4-1 ليحقق فوزه الثاني تواليا بعد الأول في مباراة افتتاح البطولة على بوركينا فاسو 2-1.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 6 نقاط ليصبح أول المتأهلين للدور ثمن النهائي، فيما بقي رصيد إثيوبيا خاليا من النقاط بعد تلقيها الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارتها في مباراتها الأولى أمام الرأس الأخضر 1-0.

وافتتحت إثيوبيا باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق داوا هوتيسا، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويقلبوا الطاولة رأسا على عقب بتسجيلهم أربعة أهداف متتالية حملت توقيع كل من كارل توكو إيكامبي “هدفين” (د. 8 و67) وفينسيت أبو بكر “هدفين” (د. 53 و55).

وبهدفيه اليوم، عزز فينسيت أبو بكر صدارته لهدافي البطولة برصيد 4 أهداف بعد أن سجل هدفي منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين منتخبي الرأس الأخضر وبوركينا فاسو.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT