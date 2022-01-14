كأس الرابطة.. أرسنال بعشرة لاعبين يفرض التعادل على ليفربول في عقر داره

كأس الرابطة.. أرسنال بعشرة لاعبين يفرض التعادل على ليفربول في عقر داره

إنجلترا – فرض أرسنال التعادل السلبي على مضيفه ليفربول في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد” يوم الخميس، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بكرة القدم.

وتلقى أرسنال ضربة موجعة في الدقيقة الـ24 بعد تعرض نجمه السويسري غرانيت تشاكا للطرد عقب تدخله العنيف على مهاجم ليفربول ديوغو جوتا الذي كاد أن ينفرد بالحارس، ليتابع الضيوف المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي واللعب خارج الديار، تمكن “المدفعجية” من الحفاظ على نظافة شباكهم، بانتظار مباراة الإياب التي ستقام على أرضهم الأسبوع المقبل لتحديد هوية المتأهل لمواجهة تشيلسي في النهائي.

المصدر: RT