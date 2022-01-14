ليبيا- حذر الإعلامي البارز بشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية من مغبة تمكن هيلاري كيلنتون من الفوز برئاسة الولايات المتحدة في انتخابات العام 2024.

ووفقا لما صرح به “كارلسون” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد فإن كلينتون ستفعل بالأميركيين ذات ما فعلته بالليبيين في العام 2011 حينما ساهمت وبشكل يدل على قصر النظر سياسيا في قتل العقيد الراحل القذافي وهو ما جر ليبيا إلى الويلات التي تعاني منها حتى اليوم على كافة الصعد.

وتابع “كارلسون” بالقول إن الحرية وحقوق الإنسان التي تتحدث كلينتون عن جلبها إلى ليبيا تبدو ماثلة للعيان عبر أسواق بيع العبيد مشيرا إلى أن الليبيين ليسوا بخير حاليا بعد أن تمتعوا بكافة الخدمات بشكل مجاني تقريبا إبان عهد العقيد الراحل القذافي ليعودوا لعصر العبودية الآن.

ترجمة المرصد – خاص