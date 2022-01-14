ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور سالم كشلاف أمس الخميس إن الحديث عن العودة لدستور ألف وخمسمائة وواحد وخمسين، أصبح من الماضي، لافتًا إلى أن محكمة البيضاء أقرت في ألفين وستة عشر ببطلانه.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أكد أن لجنة التواصل بهيئة الدستور مستمرة في نقاش استكمال المسار الدستوري مع مؤسسات المجتمع المدني وجهات حقوقية.

وأشار إلى أن هناك طريقين للحل، الأول هو الاستفتاء على الدستور، والثاني احتمالية اعتماد المشروع كقاعدة دستورية مؤقتة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ظل الظروف الضيقة.