لأول مرة في 8 سنوات.. منطقة اليورو تسجل عجزا في ميزانها التجاري

لأول مرة في 8 سنوات.. منطقة اليورو تسجل عجزا في ميزانها التجاري

بروكسل – أظهرت بيانات أوروبية، أن منطقة اليورو سجلت في نوفمبر الماضي عجزا في ميزانها التجاري بقيمة 1.5 مليار يورو، بعد فائض قدره 3.6 مليار يورو في أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الاحصاء الأوروبية (يوروستات)، إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو سجل عجزا في نوفمبر الماضي بعدما كان قد سجل فائضا بقيمة 25 مليار يورو في نوفمبر 2020.

ووفقا للبيانات فإن العجز في الميزان لمنطقة اليورو في نوفمبر 2021 سجل لأول مرة في 8 سنوات.

كذلك أظهرت البيانات أن صادرات السلع من الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2021 زادت بنسبة 13.8% على أساس سنوي، فيما صعدت الواردات بنسبة 37.6%.

المصدر: برايم