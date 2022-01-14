ليبيا – قال عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة إن القوة القاهرة ما زالت مستمرة، ولن تتم الانتخابات في موعد الرابع والعشرين من يناير الجاري.

عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة، أوضح أن موعد 24 يناير الجاري، كان مجرد اقتراح من المفوضية وفقًا لنص المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة.

وأضاف مردة أنه في حالة تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد يتم تحديد موعد آخر خلال 30 يومًا من ذلك اليوم باقتراح من المفوضية وبالتنسيق مع البرلمان، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد قريب لإجراء الانتخابات.

وتابع مردة، قائلًا: “في ظل هذه الظروف لا أستطيع الاجتهاد بشأن تحديد موعد محدد، المشهد السياسي متخبط وكل أجندة تختلف عن الأخرى،و ننتظر نتائج لجنة خارطة الطريق المشكّلة من البرلمان”.