ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 131حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13 بالمئة، من أصل 5838 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 523 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 383,603حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7021 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5828 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,956,378 والمطعمين بالجرعة الثانية 933,733 والجرعة التعزيزية 2609.