بروكسل – أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، عجزا في الميزان التجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لأول مرة منذ نحو ثماني سنوات.

وقال مكتب الاحصاء الأوروبي (يوروستات) أن الميزان التجاري السلعي لمنطقة اليورو سجل عجزا بمقدار 1.5 مليار يورو خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2021، مقابل فائض بقيمة 25 مليار يورو في الشهر المناظر من عام 2020.

ووفقا للتقديرات الأولية لـ “يوروستات”، فإن آخر مرة سجلت فيها منطقة اليورو (19 دولة) عجزا في ميزانها التجاري كان في شهر يناير 2014.

ووفقا للمكتب، فإن المنطقة سجلت فائضا تجاريا بقيمة 3.6 مليارات يورو (4.14 مليار دولار) في أكتوبر / تشرين الأول السابق له.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صادرات التكتل إلى باقي العالم، على أساس سنوي، بنسبة 14.4 بالمئة إلى 225.1 مليار يورو في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 196.7 مليار يورو قبل سنة.

في المقابل، قال “يوروستات” إن منطقة اليورو استوردت سلعا بمقدار 226.6 مليار يورو في نوفمبر 2021، بزيادة 32.0 بالمئة من 171.7 مليار يورو في نوفمبر 2020.

وأظهرت البيانات ارتفاع التجارة البينية لدول التكتل الـ 19 إلى 204.3 مليار يورو في نوفمبر 2021، بزيادة 22.1 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2020.

وسجلت المنطقة فائضا تجاريا بقيمة 133.5 مليار يورو في الفترة من يناير إلى نوفمبر / تشرين الثاني 2021، مقابل 205.6 مليار يورو في الفترة المماثلة من العام 2020.

وسجل الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، عجزا تجاريا بقيمة 8.3 مليارات يورو في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل فائض تجاري بقيمة 24.5 مليارات يورو في نوفمبر 2020.

وأظهرت البيانات، ارتفاع صادرات الاتحاد نحو بقية دول العالم إلى 201.4 مليار يورو في نوفمبر الماضي، أي بزيادة بـ 13.8 بالمئة.

كما ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي بـ 37.6 بالمئة لتصل إلى 209.7 مليار يورو في نوفمبر2021، من 152.4 مليار يورو قبل سنة، وفقا لبيانات “يوروستات”.

الأناضول