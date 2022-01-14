السعودية – توج القطري ناصر العطية، سائق تويوتا، بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة بفئة السيارات بعد أعوام 2011 و2015 و2019 بختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة.

وتقدم العطية في الترتيب العام على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بفارق 27 دقيقة و46 ثانية، في حين حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.

وقال العطية بعد تتويجه: “الشعور اليوم لا يصدق. نحن سعداء جدا”. في المقابل، لم يكن لوب مستاء من النتيجة بقوله: “في البداية إعتقدنا بان الأمور انتهت بالنسبة إلينا (فقد نحو 30 دقيقة في المرحلة الثانية)، لكننا كافحنا ونجحنا في احتلال المركز الثاني وبالتالي خضنا راليا جيدا”.

ونجح العطية البالغ 51 عاما في الفوز بمرحلتين خلال الرالي بالإضافة إلى المرحلة التمهيدية ولم ينجح أي من منافسيه الأساسيين المخضرم ستيفان بيترهانسل أو الإسباني كارلوس ساينس في تشكيل أي خطورة على صدارته.

وتساوى العطية بعدد الألقاب في رالي داكار مع الفنلندي أري فاتانن، لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيترهانسل صاحب الـ8 ألقاب.

وفي فئة الدراجات النارية، توج البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) بثاني ألقابه في داكار بعد أن أحرز باكورة ألقابه عام 2017.

وتقدم سندرلاند على التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) وعلى النمساوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).

المصدر: أ ف ب