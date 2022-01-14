الكاميرون – حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا ثمينا على نظيره منتخب الرأس الأخضر 1-0 في المباراة التي جمعتهما امس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم بوركينا فاسو حسن باندي عندما حول الكرة بصدره ببراعة لمعانقة شباك الرأس الأخضر بعد تمريرة طولية من أحد زملائه في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

وهذا الفوز هو الأول لمنتخب بوركينا فاسو في البطولة القارية بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية أمام المضيفة الكاميرون بنتيجة 2-1.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الأولى، والتي أقيمت في وقت سابق اليوم، حققت الكاميرون فوزا عريضا على إثيوبيا بنتيجة 4-1 لترفع رصيدها إلى 6 نقاط وتتأهل مبكرا إلى الدور ثمن النهائي.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:

1- الكاميرون برصيد 6 نقاط (تأهلت إلى ثمن النهائي)

2- بوركينا فاسو برصيد 3 نقاط

3- الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط

4- إثيوبيا من دون نقاط.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المصدر: RT