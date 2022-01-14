بيروت – أكدت السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، الجمعة، إنها سلمت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كتابا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية بين لبنان والأردن ومصر.

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي للسفيرة الأمريكية في العاصمة بيروت، عقب لقاء جمعها مع ميقاتي.

وقالت شيا “نقلت الى ميقاتي كتابا رسميا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية، أجابت فيه على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية، التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا قال في 23 ديسمبر الماضي إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي، عبر سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية.

وقالت السفيرة الأمريكية اليوم “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركي”.

وأوضحت شيا إن “الرسالة التي تم تسليمها (اليوم) تمثل زخما إلى الأمام وحدثا رئيسيا، في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.

وأقر الكونغرس الامريكي في منتصف 2019 قانون “حماية المدنيين في سوريا” أو ما يعرف بـ “قانون قيصر”، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية كيانات تتعاون معه، وبدأ تطبيق القانون رسميا في 17 يونيو/حزيران 2020.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على إمداد لبنان بالكهرباء والغاز الطبيعي، لحل أزمة الطاقة في البلاد.

الأناضول