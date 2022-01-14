RT تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد وعدد المصابين

RT تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفارة الأمريكية ببغداد وعدد المصابين

العراق – حصلت RT على معلومات جديدة حول القصف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد مساء الخميس.

وبحسب المعلومات، فإن الهجوم شن على السفارة بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وتمكنت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية C-RAM وفقا لمصادر RT، من إسقاط صاروخين، بينما سقط الثالث على مدرسة في المنطقة الخضراء المحصنة.

من جهتها ذكرت مصادر طبية عراقية لـRT، أن الصاروخ الثالث تسبب بإصابة مدنيين إثنين، نقلا على إثر ذلك إلى المستشفى.

إلى ذلك قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق في بيان صحفي: “في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة”.

وأضافت، أن “الهجوم أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح”.

المصدر: RT