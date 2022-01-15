أستراليا – وضع نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش قيد الاعتقال الإداري السبت بعد أن ألغت أستراليا تأشيرة دخوله إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لكوفيد-19.

في انتظار صدور قرار قضائي في هذه القضية.

وقالت السلطات الأسترالية إن وجود دجوكوفيتش الذي لم يتلق التطعيم ضد كوفيد-19، على أراضيها، “يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتلقيح”، معتبرة أنه يجب طرده من البلاد.

وأوضح وزير الهجرة أليكس هوك في بيان أنه اتخذ قرار إلغاء تأشيرة الدخول “لأسباب تتعلق بالصحة والنظام”، مشيرا إلى أن حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون “مصممة بقوة على حماية الحدود الأسترالية، ولا سيما في ما يتعلق بجائحة كوفيد-19”.

ويعني القرار منع دجوكوفيتش من الحصول على تأشيرة دخول إلى أستراليا لمدة 3 سنوات إلا في ظروف استثنائية.

واعتبر رئيس الوزراء لاحقا في بيان أن إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش تأتي في إطار حماية “تضحيات” الشعب الأسترالي.

واعتبر المحامي الأسترالي الشهير كريستوفر ليفينغستون أن معسكر النجم الصربي يستطيع التقدم بطلب للمحكمة الفدرالية، قائلا: “يملك دجوكوفيتش فريقا كفؤا من حوله. يستطيع البقاء والكفاح أو المغادرة”.

وبعد ساعات على القرار، دعا القاضي الذي كان حكم في وقت سابق بعدم ترحيل دجوكوفيتش من أستراليا، إلى جلسة استماع طارئة.

وخلال الجلسة، أعلن ممثل الحكومة الأسترالية أن بلاده أرجأت ترحيل دجوكوفيتش حتى انتهاء النظر في هذه القضية. في المقابل، أكد محامي دجوكوفيتش أن الحكومة ستحتجز موكله السبت بعد استماع سلطات الهجرة إليه.

وفي نهاية الجلسة، أعلن قاضي ولاية فيكتوريا أنتوني كيلي أنه تخلى عن النظر في القضية التي ستنتقل إلى المحكمة الفدرالية الأسترالية رغم اعتراض محامي دجوكوفيتش الذين يخشون بطء الإجراءات.

وكان دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا يمني النفس بإحراز بطولة أستراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (21)، لكن مسعاه بات مهددا.

المصدر:”أ ف ب”