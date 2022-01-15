الصين – أعلنت الصين أن دول مجلس التعاون الخليجي أعربت عن دعمها لطريقة تعاملها مع عدد من القضايا الحساسة، ومنها ملف مسلمي الأويغور.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، امس بأن وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، أعربوا عن دعمهم بقوة لـ”مواقف الصين المشروعة بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وسنجان (منطقة ذاتية الحكم يقطنها الأويغور) وحقوق الإنسان”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وتابع أن هؤلا أعربوا عن معارضتهم للتدخل في شؤون الصين الداخلية ومحاولات تسيير الرياضة، وأكدوا دعمهم لاستضافة الصين الألعاب الشتوية القادمة التي تنطلق في بكين في الرابع من فبراير.

وجاء هذا التصريح على خلفية توصل الصين ومجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق على إقامة شراكة استراتيجية واستكمال المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن، وعقد جلسة حوار استراتيجي بين الصين ودول مجلس التعاون وتبني خطة عمل لـ2022-2025 بغية “الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد”، حسب وانغ.

المصدر “أسوشيتد برس”