ألمانيا – أكد رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني أوليفر هيرميس أن فصل روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات المصرفية سيخلق مشاكل كبيرة لاقتصادات الغرب، وسيكبده مليارات الدولارات.

وقال في تصريح لـWirtschaftsWoche: “روسيا أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي من إيران على سبيل المثال، ولذا فإن فصلها عن نظام “سويفت” سيخلق مشاكل كبيرة لنا في السوق”.

وأضاف: “في حال تم فصل روسيا عن نظام الدفع الدولي فإن موسكو وبكين ستشددان عقوباتهما الاقتصادية ضد الغرب، ونتيجة لمثل هذا التطور في الأحداث، فإن الغرب لن يحصل على أي مكاسب”.

وأشار هيرميس إلى أن المؤسسات المالية العاملة مع روسيا ستعاني من أضرار اقتصادية خاصة وأن “البنوك والمؤسسات الائتمانية الغربية ستخسر المليارات، وستصبح الاتصالات التجارية معقدة للغاية لدرجة أن العديد من التعاملات ستفقد معناها”.

وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في وقت سابق مسودة عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل قيودا على “مقدمي خدمات “سويفت” لروسيا.

المصدر: “نوفوستي”