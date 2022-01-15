بروكسل – أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن تفاؤله باتفاق القوى العالمية على استئناف الصفقة النووية مع إيران المبرمة عام 2015.

وصرح بوريل اليوم الجمعة أثناء مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين: “نشارف على بلوغ نهاية عملية طويلة، والأجواء تحسنت منذ عيد الميلاد”.

وتابع: “قبل عيد الميلاد كنت متشائما جدا، لكن الآن أؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق”.

ولفت بوريل إلى أن المباحثات النووية تمضي قدما، لكن يجب الإسراع فيها.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل الماضي ثماني جولات من المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

المصدر: “فرانس برس” + “إنترفاكس”