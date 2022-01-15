ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد.

الرئيس الصومالي أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بإطلاق سراح عدد من المواطنين الصوماليين المحتجزين في مراكز الإيواء في ليبيا وعودتهم إلى ديارهم، والذي جاء تتويجًا للقاء الرئيسين على هامش القمة الإفريقية التركية.

كما أكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء، معبرًا عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف آمنة ومستقرة حتى يعود لليبيا دورها المحوري الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد المنفي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.