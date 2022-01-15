الصحة الأردنية: توافر 190 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيكV” في المملكة

الصحة الأردنية: توافر 190 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيكV” في المملكة

الأردن – كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية وشؤون الأوبئة في الأردن، رائد الشبول، عن توافر 190 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيكV” الروسي في المملكة.

وقال الشبول في تصريح لموقع “خبرني” اليوم السبت إن الكمية تكفي حتى نهاية فبراير المقبل مع إشارته إلى أن العبوة الواحدة منه تكفي لشخصين.

وفيما يتعلق بالبديل خاصة للأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة منه أكد الشبول توجه الوزارة لإعطاء لقاح “فايزر” كبديل عنه مذكرا بأن خلط المطاعيم أثبت قدرته على إعطاء مناعة أقوى.

وتوقع الشبول زيادة الإصابات مستقبلا بشكل ملحوظ كون الأردن دخل الموجة الرابعة رسميا، علاوة على تسجيل الإصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون” الذي وصف أعراضه بـ”الخفيفة مقارنة بغيره من المتحورات وإن كان أسرع انتشارا”.

وقال الشبول إن مدة العزل المقررة من قبل وزارة الصحة للمصابين بمتحور “أوميكرون” تبلغ 7 أيام بزيادة يومين عن المدة التي أقرتها بعض الدول الأوروبية و10 حال وجود أعراض للفيروس.

المصدر: خبرني