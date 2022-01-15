ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن النواب بانتظار تقرير لجنة خارطة الطريق، وسيتم تنفيذ ما يُتفق عليه من توصياتها، مؤكدًا عدم توافر معلومات واضحة عن معالم خارطة الطريق المنتظرة، متوقعًا ألا تتم الانتخابات قبل 3 أشهر.

العباني وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” الخميس، أوضح أن غالبية أعضاء مجلس النواب يتفقون على ضرورة تغيير الحكومة الحالية، مؤكدًا ضرورة السير وفق الإعلان الدستوري لعام 2011 وتعديلاته، وأن غياب منصب رئيس الدولة من 2011 هو سبب الفوضى الإدارية والمالية التي تشوب الإدارة في ليبيا.

وأكد العباني أن إجراء الانتخابات الرئاسية يجب أن يتم قبل البرلمانية، لأن الرئيس هو الضامن لانتخابات البرلمان، حسب قوله.