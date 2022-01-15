ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين اعطية القطراني الخميس اجتماعًا مع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي.

الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة استعرض خطة عمل الوزارة خلال العام الجاري طبقًا لمشروع الميزانية العامة لسنة 2022 فور اعتمادها من جهات الاختصاص.

وتضمنت الخطة برنامج لتوطين العلاج بالداخل وتوفير العلاج بالخارج للأمراض المستعصية، وخطة الاستجابة السريعة للطوارئ خاصة فيما يتعلق بمجابهة وباء كورونا وتحسين الخدمات المقدمة من مراكز العزل، وتوفير اللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى السعي لتوفير أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة.

بدوره، أوصى القطراني بتوفير الأجهزة الطبية الخاصة بالتصوير المقطعي والمتخصص، وذلك خدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

كما شدد على ضرورة البدء في إنشاء مستشفى الجمهورية لأمراض النساء والولادة بمدينة بنغازي لما لهذه المستشفيات من أهمية للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل بالمستشفيات العامة بالمدينة.