المغرب – أطلقت السلطات المغربية العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي باسم “MoroccoTech” بهدف جعل المملكة وجهة رقمية دوليا وخلق دينامية شاملة تستفيد منها المنظومات القطاعية بتحولها الرقمي.

وفي لقاء نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في العاصمة الرباط، تم إطلاق هذه العلامة، وحضر لقاء إطلاق علامة “MoroccoTech” كل من غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعدد من الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

من جانبها، قالت غيثة مزور: “بهذه المناسبة إن إطلاق العلامة الجديدة، هو احتفال رقمي بـ”صنع بالمغرب”، لافتة إلى أن “الهدف من هذه العملية التسويقية، هو ترسيخ مكانة المغرب كمحور رقمي جهوي ودولي بفضل ما يزخر به من مواهب وبنيات تحتية مهمة”.

المصدر: “هسبريس”