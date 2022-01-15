ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف، وذلك لبحث تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني.

بوشناف قدم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إحاطته للمنفي، بالخطوات التي يقوم بها لغرض تفعيل وتنظيم عمل جهاز الأمن الوطني.

كما تناول اللقاء، عددًا من الملفات المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد المنفي على أهمية عمل الجهاز وضرورة تفعيله، مشيرًا إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانات ليقوم الجهاز بعمله المناط به.

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