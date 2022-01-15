ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس بطرابلس، عددًا من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشر، لمناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من أجل عبور المرحلة الانتقالية، حتى تنعم البلاد بالأمن والاستقرار، كما تم مناقشة بعض العراقيل التي تعاني منها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد المنفي على أهمية أن تتطلع الجهات التنفيذية والخدمية المختصة بدورها في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

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