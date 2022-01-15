اليمن – أعلنت قوات “ألوية العمالقة” الجنوبية المقاتلة ضمن القوات اليمنية الحكومية مقتل 3 من قيادات الحوثيين بنيرانها في مديرية حريب بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت “ألوية العمالقة” في بيان على موقعها الرسمي إن القادة الحوثيين هم “عبد الفتاح البحري، وأحمد سالم الهدار، وطالب محسن الشريف”.

وكانت ألوية “العمالقة” قد اقتحمت مركز مديرية حريب المجاور لمديرية عين في محافظة شبوة عقب إطلاقها هجوما عسكريا واسعا من 3 محاور، واستهدفت مواقع الحوثيين شمال المدينة في ظل استمرار الاشتباكات جنوب مأرب.

وحسب مصادر يمنية محلية، “تقدّمت الألوية تجاه مركز المدينة ووصلت إلى جبال الذرعان والعكرمة، حيث يتحصّن المئات من المسلحين الحوثيين الذين فروا من شبوة”، بعد استعادة السيطرة عليها بوقت سابق من الأسبوع من الحكومة.

المصدر: RT