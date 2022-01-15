إسبانيا – أشاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، بالنجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وقال بنزيما في حوار أجراه مع “فرانس فوتبول” بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2021، الممنوحة من المجلة الفرنسية الشهيرة: “محمد صلاح لاعب موهوب جدا، أحد أفضل لاعبي العالم، يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو مفيد لفريقه، ولأي فريق في العالم.”

وأضاف كريم، “إذا كان بإمكاني التحسن؟ لا، في الوقت الحالي أفكر فقط في الحفاظ على هذا المستوى، الجميع يقول يمكنك أن تكون أفضل قليلا، لكنني لا أرى ذلك، تقنيا وتكتيكيا وعقليا وجسديا، الآن يجب الفوز بالبطولات”.

وتابع بنزيما، “لم أعد على طبيعتي منذ مغادرة رونالدو، كل شيء لا يعبر من خلالي ولكن الآن أنا من يصنع ويسجل الفرص، وبدا الأمر مثل ما فعلت في ليون، مع رونالدو كنت أصنع وهو يسجل”.

وتابع مهاجم الريال، “أحاول أن أجعل الذين حولي يلعبون بشكل جيد وعندما ألعب أحاول أن أحترم كرة القدم، أكثر اللاعبين الذين استمتعت باللعب معهم هم، كريستيانو رونالدو وجونينيو وفريد وأوزيل وزيدان في التدريبات.

وأضاف كريم بنزيما، نشأت وأنا أشاهد رونالدو، أخذت عدة أشياء من زيدان ورونالدو، من زيدان أخذت المراوغات والتمريرات الجيدة، من رونالدو تعلمت المخاطرة والأهداف.

وأوضح كريم في حواره قائلا، “لا يهمني إذا اعتبرت هدافا، شخص مثل ليفاندوفسكي هو هداف، إنه آلة لتسجيل الأهداف، كنت أعرف أن فينيسيوس قادر على إنتاج المزيد، لذلك علمته أشياء خاصة في العشرين مترا الأخيرة، كيف يكون حاسما، وكيف يمرر وكيف يسدد، اليوم هذا هو فينيسيوس جونيور!”.

وأضاف كريم، ما زلت نفس اللاعب كما اعتدت أن أكون. لم يتغير شيء يمنعني من تسجيل المزيد من الأهداف، عندما لعب كريستيانو مع ريال مدريد، كان يسجل 50 أو 60 هدفا كل موسم، لقد تحركت لمنحه ميزة وتوفير مساحة له، وعندما غادر، تحملت مسؤوليات التهديف”.

المصدر: وكالات