تنزانيا.. نفوق أكثر من 62 ألف رأس من الماشية جراء الجفاف

تنزانيا.. نفوق أكثر من 62 ألف رأس من الماشية جراء الجفاف

تنزانيا – أعلن سيندو لايزر نائب رئيس مجلس منطقة سيمانجيرو شمال تنزانيا أن ما لا يقل عن 62585 رأسا من الماشية والأغنام والماعز، نفقت نتيجة للجفاف في المنطقة.

ووصف في تصريح لوكالة “شينخوا” حالة الجفاف في المنطقة بأنها “مقلقة”.

وأضاف أن “المسؤولين العاملين في مجال تربية المواشي مستمرون حاليا في تسجيل أعداد الحيوانات التي نفقت نتيجة الجفاف في جميع قرى المنطقة”.

وتابع: “الجفاف الذي طال أمده يجبر مربي الماشية على اللجوء إلى عدة مناطق حيث توجد إمدادات كبيرة نسبيا من المياه والأعشاب لترعى عليها الحيوانات”.

من جهته أكد كريستوفر أولي سينديكا النائب التنزاني عن دائرة سيمانجيرو أن “الجفاف أجبر بعض مربي الماشية على إرسال حيواناتهم إلى المراعي في البلدان المجاورة”.

المصدر: “نوفوستي” + “شينخوا”