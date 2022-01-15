مصر – كشف الإعلامي المصري عمرو أديب تفاصيل إصابته بكورونا، موضحا أن البعض يسأله باستغراب عن سرعة شفائه من المرض، وأنه كان يجيب دائما “بفضل ربنا وثم الدكاترة الباشوات”.

وقال: “في كل مهنة يوجد السيء والجيد ومن هو متقن لعمله مقابل من لا يتقن عمله، ومن ضمن هذه المهن الأطباء منهم الجيد وغير الجيد”.

وأضاف: ” سبب شفائي بسرعة هو وجود دكاترة باشوات، ويوجد منهم الكثير ومعظمهم هكذا”.

وقال: “هذا لا يمنع أن هناك دكاترة تغلط، وليس صحيحا الحساسية الزيادة من نقابة الأطباء عن الحديث عن أي خطأ طبي لأن هذا يحصل في أي مهنة”.

المصدر: “صدى البلد”